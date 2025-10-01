Terra fuochi | Cerreto FdI ' svolta attesa da anni nessuno spazio per ecomafie'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Con l'approvazione del Decreto Terra dei Fuochi si apre una nuova pagina di giustizia ambientale e sociale per un territorio troppo a lungo martoriato dall'inquinamento e dalla criminalità. Il provvedimento, fortemente voluto da Giorgia Meloni, rappresenta una svolta attesa da anni. Pene più severe per chi abbandona rifiuti e gestisce discariche abusive, norme stringenti contro la combustione illecita, strumenti innovativi di tracciabilità, poteri rafforzati per la magistratura e risorse dedicate alle bonifiche". Così Marco Cerreto, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Agricoltura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
