Terra fuochi | Borrelli Avs ' Dl promessa mancata misure concrete no spot elettorali'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Il cosiddetto ‘Decreto Terra dei Fuochi' è, purtroppo, l'ennesima occasione mancata. Un provvedimento che, nei fatti, non aggiunge nulla alla lotta contro la camorra, all'inquinamento ambientale e alla tutela della salute dei cittadini. Non sono previste risorse aggiuntive per la magistratura, né per le forze dell'ordine, che da anni combattono in prima linea contro un sistema criminale radicato e spietato. Nessun potenziamento, nessun vero rafforzamento investigativo, nessuna svolta: solo annunci". Così il deputato di Alleanza verdi sinistra Francesco Emilio Borrelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: terra - fuochi
Terra dei Fuochi: sequestri, denunce e 130mila euro di multe. Sigilli a officina e autolavaggio | FOTO
Qualiano, la Terra dei Fuochi continua a bruciare: cassoni abbandonati e illegalità diffusa sulla grande viabilità
Terra dei fuochi, attività più mirate per il contrasto ai roghi
Terra dei fuochi, dopo il sì del Senato il Dl 116/2025 arriva oggi alla Camera https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/terra-fuochi-il-si-senato-dl-1162025-arriva-oggi-camera-AHiks0vC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Ec - X Vai su X
MoVimento 5 Stelle Camera. . “Il governo ha dimenticato che Terra dei fuochi vuol dire la vita di più di 2,5 milioni di persone, parliamo di una terra che ha già pagato tantissimo in termini di vite umane, di ambiente e di salute. Sul fronte delle bonifiche, sono stat - facebook.com Vai su Facebook
Terra fuochi: Borrelli (Avs), 'Dl promessa mancata, misure concrete no spot elettorali' - "Il cosiddetto ‘Decreto Terra dei Fuochi' è, purtroppo, l'ennesima occasione mancata. Lo riporta iltempo.it
Forum Polieco, Borrelli: “Voterò contro il Decreto Terra dei Fuochi: non cambia nulla” - «Voterò contro il Decreto Legge Terra dei Fuochi perché questo decreto non cambia nulla, la nostra sarà una posizione netta; non vengono aumentate risorse ... pupia.tv scrive