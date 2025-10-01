Terra fuochi | Borrelli Avs ' Dl promessa mancata misure concrete no spot elettorali'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Il cosiddetto ‘Decreto Terra dei Fuochi' è, purtroppo, l'ennesima occasione mancata. Un provvedimento che, nei fatti, non aggiunge nulla alla lotta contro la camorra, all'inquinamento ambientale e alla tutela della salute dei cittadini. Non sono previste risorse aggiuntive per la magistratura, né per le forze dell'ordine, che da anni combattono in prima linea contro un sistema criminale radicato e spietato. Nessun potenziamento, nessun vero rafforzamento investigativo, nessuna svolta: solo annunci". Così il deputato di Alleanza verdi sinistra Francesco Emilio Borrelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

