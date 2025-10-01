Terni Valerio Mieli presenterà in Bct il nuovo libro Scelgo tutto
Nell’ambito della rassegna “Letteratura e scienza”, lo scrittore e regista Valerio Mieli presenterà a Terni martedì 7 ottobre il suo ultimo romanzo “Scelgo tutto” (La nave di Teseo). A moderare l’incontro Sandro Cuzzucoli, la presentazione si terrà dalle 17 in Bct.Il libro racconta la storia di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Valerio Mieli racconta una giovinezza di smarrimento e ricerca della libertà - Una dote che prima o poi troverà una sua via d’espressione, quali che siano le condizioni di partenza – provincia, responsabilità gravose, colpi bassi della vita contro cui si può ... Come scrive ilfoglio.it
Valerio Lundini torna a Terni con I Vazzanikki: "Porteremo la nostra musica a Sanremo" - Noto ai più come comico e presentatore televisivo, questa volta sale sul palco in una veste ... Da ilmessaggero.it