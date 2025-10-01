Terni trentesima edizione ‘Porta un amico pianteremo un albero’ | Trasmettiamo un messaggio educativo al prossimo
Edizione 'tonda' per la manifestazione 'Porta un amico pianteremo un albero'. La gara podistica e passeggiata ecologica spegne trenta candeline grazie all'impegno dell'Associazione Myricae vero e proprio motore trainante del parco di viale Trento. Nel corso della mattinata di oggi – mercoledì 1.
'Stati di Natura' è il tema scelto per la 31esima edizione di UmbriaLibri, il festival letterario della Regione Umbria in programma a Perugia, dal 24 al 26 ottobre, e a Terni, dal 28 al 30 novembre. Si svolgerà un'anteprima di UmbriaLibri 2025 con la verticale del
Terni, al via terza edizione del Tic Festival: dal 3 al 6 aprile più di 200 creator e influencer arrivano in città - Si è aperta ieri la terza edizione del Tic Festival con un appuntamento sull'importanza del benessere psicologico in collaborazione con il Parlamento Europeo.
"Una grande edizione 2026". Salta il 2025 - TERNI Salta l'edizione 2025 di Umbria Jazz a Terni ma ne viene annunciata una di spessore "internazionale" per il 2026.