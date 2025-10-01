Terni il nuovo ' Teatro Verdi' inizia a prendere forma | il ' viaggio' all' interno del cantiere GALLERIA FOTOGRAFICA E VIDEO
Avanzano i lavori per il ‘Teatro Verdi’ di Terni, che inizia a prende forma, con ancora diversi mesi davanti prima della riapertura che la città aspetta da anni. Nella mattina di mercoledì 1° ottobre sopralluogo al cantiere della prima commissione consiliare di Palazzo Spada. Possibilità quindi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Teatro Verdi Terni, “passo spedito”: primo stralcio al 60% e secondo al 20% - Proseguono i lavori al teatro Verdi di Terni, serve “passo spedito” per rispettare le scadenze (giugno 2026) ... Riporta umbria24.it
Ricostruzione del ’Verdi’. Sit-in a Palazzo Spada - TERNI Il 6 novembre alle 15 davanti a Palazzo Spada manifestazione "per fare ulteriore luce su tutte le problematiche relative alla ricostruzione del Teatro Verdi". Lo riporta lanazione.it