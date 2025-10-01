Ternana vigilia del centenario delle Fere | il PROGRAMMA di tutti gli eventi del 2 ottobre
Tutto pronto a Terni per festeggiare giovedì 2 ottobre 2025 i cento anni della Ternana calcio. Un secolo di storia e passione a tinte rossoverdi, che la città si prepara a celebrare con una lunga serie di iniziative. Già da giorni il centro cittadino si è trasformato in un grande omaggio alle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
