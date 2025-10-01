Ternana vigilia del centenario delle Fere | il PROGRAMMA di tutti gli eventi del 2 ottobre

Ternitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto a Terni per festeggiare giovedì 2 ottobre 2025 i cento anni della Ternana calcio. Un secolo di storia e passione a tinte rossoverdi, che la città si prepara a celebrare con una lunga serie di iniziative. Già da giorni il centro cittadino si è trasformato in un grande omaggio alle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ternana - vigilia

ternana vigilia centenario fereCentenario Ternana Calcio: eventi, mostre e corteo per celebrare 100 anni di storia rossoverde - Il 2 ottobre Terni si colora di rossoverde per festeggiare un secolo di passione: mostre, iniziative e il grande corteo della Curva Nord per celebrare i 100 anni della Ternana Calcio. Si legge su ternananews.it

ternana vigilia centenario fereTernana, verso il centenario delle Fere: il centro si colora di rosso e verde. Le vie e le piazze scelte - Giovedì 2 ottobre inizieranno ufficialmente le celebrazioni per il centenario del club che proseguiranno fino presumibilmente fino alla fine dell ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Ternana Vigilia Centenario Fere