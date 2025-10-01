ternana tra recuperi e nuovi problemi capuano e ferrante mandano segnali

Importanti recuperi e qualche problema in vista della gara con il Pineto. Alla ripresa degli allenamenti sono giunti segnali molto positivi da Capuano, Ferrante e Martella. E’ in dubbio Maestrelli, si ferma Brignola. Per le fere è stata un’intensa giornata di lavoro, suddivisa in due frazioni. Durante la seduta pomeridiana svolta allo stadio hanno ricevuto la visita della presidente Claudia Rizzo che per circa mezzora ha assistito al lavoro da bordo campo insieme al diesse Carlo Mammarella, al team manager Mattia Stante e ad altri dello staff. Giornata dunque tutta ternana per la numero uno della società rossoverde, che aveva trascorso la mattinata nella sede di Via della Bardesca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

