Terna | completata l’acquisizione di parte della rete in alta tensione nell’area metropolitana di Roma

Terna ha perfezionato l’ acquisizione del 100% del capitale sociale di Rete 2, società controllata da Areti, proprietaria di parte delle infrastrutture in alta tensione del Gruppo Acea localizzate nellarea metropolitana di Roma. L’acquisizione, annunciata al mercato il 6 novembre 2024, è stata perfezionata il 30 settembre attraverso la stipula dell’atto di compravendita di partecipazioni societarie a seguito dell’adozione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dei provvedimenti necessari per l’ampliamento della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale e per la voltura in favore di Rete 2 di tutti gli atti amministrativi relativi agli asset in alta tensione rientranti nel perimetro dell’operazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

