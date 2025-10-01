Terna | a Torino nasce polo Innovation Zone
A Torino, Terna lancia l’Innovation Zone, nuovo polo di innovazione del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, il quarto dopo quelli avviati a San Francisco, a Tunisi e nella regione adriatica. L’annuncio è stato fatto in occasione del Terna Innovation Zone Forum, l’appuntamento che ha riunito a Torino, presso la sede del Collège des Ingènieurs Italia, numerosi partner di Terna e rappresentanti dell’ecosistema italiano e internazionale dell’innovazione. Il nuovo polo di Torino è dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per affrontare la duplice transizione della rete elettrica, energetica e digitale, e nasce con uno sguardo rivolto in particolare all’Europa, principale bacino di innovazione nel cleantech, il settore relativo alle tecnologie per la decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
