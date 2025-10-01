Terna | a Torino nasce polo Innovation Zone

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, Terna lancia l’Innovation Zone, nuovo polo di innovazione del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, il quarto dopo quelli avviati a San Francisco, a Tunisi e nella regione adriatica. L’annuncio è stato fatto in occasione del Terna Innovation Zone Forum, l’appuntamento che ha riunito a Torino, presso la sede del Collège des Ingènieurs Italia, numerosi partner di Terna e rappresentanti dell’ecosistema italiano e internazionale dell’innovazione. Il nuovo polo di Torino è dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per affrontare la duplice transizione della rete elettrica, energetica e digitale, e nasce con uno sguardo rivolto in particolare all’Europa, principale bacino di innovazione nel cleantech, il settore relativo alle tecnologie per la decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

terna a torino nasce polo innovation zone

© Lapresse.it - Terna: a Torino nasce polo Innovation Zone

In questa notizia si parla di: terna - torino

terna torino nasce poloInaugurato il Terna Innovation Zone Torino, il nuovo polo di innovazione - TORINO (ITALPRESS) – Terna ha inaugurato oggi il Terna Innovation Zone Torino, nuovo polo di innovazione del Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, il quarto dopo quelli avviati a San Francisco, a Tu ... Lo riporta msn.com

terna torino nasce poloNasce il Terna Innovation Zone Torino: un polo europeo per cleantech, gridtech e open innovation - Il nuovo centro punta su ricerca, startup e resilienza della rete elettrica Torino si conferma capitale dell’innovazione. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terna Torino Nasce Polo