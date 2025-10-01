Terme di Agnano al via le Stufe di San Germano | unico esempio al mondo di saune a calore secco naturale

Presentata alle Terme di Agnano la nuova area relax e benessere delle Stufe di San Germano, il complesso unico esempio al mondo di saune a calore secco naturale grazie al particolare microclima generato dai soffioni vulcanici tipici dei Campi Flegrei. L’area, che si trova all’interno del Parco delle Terme di Agnano noto nel mondo per unicità, tradizione e storia millenaria, comprende 5 saune naturali e a calore secco con sale comunicanti e temperature che variano dai 40 ai 75 gradi, alimentate da soffioni vulcanici ricchi di idrogeno solforato arricchito da naturali benefici minerali che, oggi come in passato, sono simbolo di armonia tra natura, storia e benessere in grado di offrire un’esperienza esclusiva e senza tempo a chi le visita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it