Teresa Buonocore mamma coraggio e simbolo di giustizia esempio per scuole e giovani

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, nel giorno del 20 settembre, ricorda con profonda partecipazione Teresa Buonocore, donna coraggiosa che ha pagato con la vita la scelta di denunciare la violenza subita da sua figlia e di opporsi all’omertà. Nata a Portici nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teresa - buonocore

teresa buonocore mamma coraggioNapoli: Teresa Buonocore, mamma coraggio e simbolo di giustizia, esempio per scuole e giovani - Napoli: Teresa Buonocore, mamma coraggio e simbolo di giustizia, esempio per scuole e giovani ... Lo riporta politicamentecorretto.com

Alessandra Cuevas, chi è la figlia di Teresa Buonocore/ “Mamma fu uccisa per aver denunciato abusi su di me” - Omicidio Teresa Buonocore, chi è Alessandra Cuevas, la figlia della "Madre coraggio" uccisa per denunciare gli abusi del vicino di casa Alessandra Cuevas, è la figlia di Teresa Buonocore, la donna di ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Teresa Buonocore Mamma Coraggio