Teresa Buonocore mamma coraggio e simbolo di giustizia esempio per scuole e giovani

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, nel giorno del 20 settembre, ricorda con profonda partecipazione Teresa Buonocore, donna coraggiosa che ha pagato con la vita la scelta di denunciare la violenza subita da sua figlia e di opporsi all’omertà. Nata a Portici nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nel cuore dei porticesi, Teresa Buonocore, una mamma che ha anteposto coraggio e amore per le sue figlie a tutto il resto, compreso il tragico epilogo che l'ha strappata alla sua vita. Ieri 20 settembre, l'anniversario della sua morte - facebook.com Vai su Facebook

Alessandra Cuevas, chi è la figlia di Teresa Buonocore/ “Mamma fu uccisa per aver denunciato abusi su di me” - Omicidio Teresa Buonocore, chi è Alessandra Cuevas, la figlia della "Madre coraggio" uccisa per denunciare gli abusi del vicino di casa Alessandra Cuevas, è la figlia di Teresa Buonocore, la donna di ... Segnala ilsussidiario.net