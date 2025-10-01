Tentò furto durante alluvione Operaio a processo
Siamo in via Renaccio a Faenza. La data è quella del 31 maggio 2023. Non un giorno qualsiasi: ma uno dei giorni che aveva seguito la terribile seconda alluvione del maggio 2023. Faenza, e non solo, in ginocchio. E quella signora che abita in via Renaccio, uno dei punti caldi della devastazione, rincasando aveva trovato impronte dentro alla propria abitazione. E poi un uomo con tuta blu da lavoro, stivali di gomma, maglietta verde e zainetto in mano. Non un volontario, uno dei quei ragazzi che sarebbero poi stati ribattezzati ’angeli del fango’. Ma uno sconosciuto che alla vista della donna si era subito defilato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tent - furto
