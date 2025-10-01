Tentato furto da 800 euro al Conad arrestato ladro di superalcolici

Pomeriggio movimentato quello di martedì 30 settembre al supermercato Conad di Curno, dove la sicurezza interna ha sventato un maxi furto di superalcolici. Erano circa le 16.30 quando un uomo, entrato con un carrello, si è diretto con passo sospetto verso il reparto trolley e valigie. Dopo aver preso un trolley e una borsa, li ha sistemati nel carrello per poi spostarsi nel settore superalcolici. Secondo quanto riferito dagli addetti alla vigilanza, il sospetto si muoveva con atteggiamento guardingo, osservando continuamente l’ambiente circostante. Poco distante, un complice lo sorvegliava a distanza facendo da “palo” e avvisandolo della presenza di eventuali occhi indiscreti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tentato furto da 800 euro al Conad, arrestato ladro di superalcolici

