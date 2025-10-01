Tentato furto da 800 euro al Conad arrestato ladro di superalcolici

Bergamonews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio movimentato quello di martedì 30 settembre al supermercato Conad di Curno, dove la sicurezza interna ha sventato un maxi furto di superalcolici. Erano circa le 16.30 quando un uomo, entrato con un carrello, si è diretto con passo sospetto verso il reparto trolley e valigie. Dopo aver preso un trolley e una borsa, li ha sistemati nel carrello per poi spostarsi nel settore superalcolici. Secondo quanto riferito dagli addetti alla vigilanza, il sospetto si muoveva con atteggiamento guardingo, osservando continuamente l’ambiente circostante. Poco distante, un complice lo sorvegliava a distanza facendo da “palo” e avvisandolo della presenza di eventuali occhi indiscreti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

tentato furto da 800 euro al conad arrestato ladro di superalcolici

© Bergamonews.it - Tentato furto da 800 euro al Conad, arrestato ladro di superalcolici

In questa notizia si parla di: tentato - furto

Tentato furto nella notte alla pizzeria Marinette: colti sul fatto dai carabinieri

Tentato furto all'impianto fotovoltaico: è caccia alla banda dei cinque

Tentato furto a San Pietro al Tanagro: ladri messi in fuga dalla proprietaria

tentato furto 800 euroTruffa da 13mila euro: finto carabiniere si fa consegnare soldi e gioielli da un'anziana - L'uomo si 35 anni è stato arrestato dai veri militari dell'Arma e ora è accusato di tentata truffa aggravata in concorso. Lo riporta msn.com

tentato furto 800 euroFurto al supermarket. Spesa da mille euro. Prese quattro ladre - Ma alle quattro donne, di 38, 24, 23 e 20 anni, tutte di nazionalità marocchina, è andata male: sono state bloccate ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tentato Furto 800 Euro