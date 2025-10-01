Tentano un furto in abitazione messi in fuga dal proprietario | è caccia alla banda
Le grida di aiuto nel buio della notte e la chiamata alla polizia locale. Si è conclusa così, con un furto sventato, la giornata di un residente di via Piccolomini, che alcune sere fa si è accorto della presenza di due uomini vestiti di nero - con i volti coperti da passamontagna - in procinto di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: tentano - furto
Roma, tentano il furto di un motorino: nei guai tre giovanissimi
Tentano il furto al megastore: bloccati e denunciati
Tentano il furto a Torino con forbici da cucina: uno forza la porta, l’altro si nasconde nel cortile
Tentano il furto in una nota pizzeria, presi sul fatto dai carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Entrano in giardino e tentano il furto in casa a Osimo: la proprietaria (incinta) allertata dalle spycam chiude le tapparelle e li fa desistere - X Vai su X
Tentato omicidio a Messina: fa irruzione in casa della ex con un coltello - Un uomo di 58 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio a Messina. Si legge su meridionews.it
CALVI RISORTA - Tentano d’intrufolarsi in un appartamento al terzo piano dal balcone, messi in fuga dal proprietario e dai passanti - 07:48:47 Paura a Calvi Risorta, dove nella serata di martedì si è registrato l’ennesimo tentativo di furto in abitazione, il terzo nelle ultime settimane. casertafocus.net scrive