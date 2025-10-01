San Casciano Val di Pesa (Firenze), 1 ottobre 2025 – I ladri nella notte di mercoledì 1 ottobre hanno cercato di entrare nell’ufficio di Poste Italiane nella frazione di San Pancrazio, nel comune di San Casciano Val di Pesa. Erano passate da poco le 2.15 quando una macchina si è fermata lungo la via Certaldese, rimanendo con il motore e fari accesi. Una cosa insolita, tanto che un residente si è affacciato alla finestra notando un’Alfa Romeo di colore scuro e tre persone, uno in piedi sul lato della guida e altri due intorno alla porta della posta. Il cittadino ha aperto la finestra: “Ho chiesto cosa stessero facendo data l’ora e mi sono sentito rispondere ‘vai a letto’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tentano il colpo alle Poste, un residente li mette in fuga