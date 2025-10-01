Tenta di svaligiare una gioielleria | il giallo dei 17mila euro di monili fantasma

Ha cercato di rubare braccialetti e orecchini per oltre 5mila euro in gioielleria, ma per lui sono scattate le manette. Un uomo di 37 anni, cittadino russo, é stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato furto dopo aver quasi svaligiato una gioielleria all’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it