Tensione sulla Flotilla navi circondate Tajani | Ho chiesto a Israele no azioni violente
AGI - Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono arrivate a meno di 90 miglia dalle coste di Gaza, entrando nella ' zona ad alto rischio ' in cui Israele in passato ha bloccato le missioni umanitarie. "Saremo intercettati in acque internazionali e verremo probabilmente messi agli arresti", hanno riferito gli attivisti, "si tratterebbe di un atto illegale perché si consuma in acque internazionali. Seguiremo le regole d'ingaggio della Sumud Flotilla che prevedono la resistenza passiva ". Decine di barche non identificate, si legge sui canali social degli attivisti, sono state avvistate dai militanti a bordo della missione Flotilla, giunta ormai a meno di 75 miglia dalle coste di Gaza. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: tensione - flotilla
Manifestazione per la Global Sumud Flotilla a Bari: momenti di tensione davanti al consolato israeliano
Blitz per la Palestina a Montecitorio dopo l’incendio alla Flotilla, tensione con le forze dell’ordine
Corteo per la flotilla di Gaza cerca di bloccare la tangenziale a Roma: tensione con la polizia
La Global Sumud Flotilla è entrata nella zona ad alto rischio davanti a Gaza. Israele annuncia regole d’ingaggio severe, mentre l’Italia e l’Europa seguono con tensione crescente un caso che intreccia aiuti umanitari, sicurezza e diplomazia internaziona... - X Vai su X
La protezione diplomatica ai cittadini spagnoli a bordo della Flotilla è garantita. Nelle ore di massima tensione per gli attivisti a bordo delle navi, Pedro Sanchez torna a manifestare pubblicamente il suo supporto alla missione umanitaria diretta a Gaza. Lo fa a - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla a ridosso di Gaza, tensione con Israele e navi circondate: "Attacco imminente", avvistato sottomarino - Le oltre 50 navi della Global Sumdu Flotilla sono in avvicinamento a Gaza in attesa dell'intervento di Israele: la fregata Alpino si è fermata ... Riporta virgilio.it
Flotilla, situazione incandescente a largo di Gaza: navi dentro la zona pericolosa. Notte di tensione - La spedizione della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza per rompere l’assedio alla Striscia, ha continuato nelle ultime ore la propria ... Come scrive iltempo.it