Tensione sulla Flotilla navi circondate Tajani | Ho chiesto a Israele no azioni violente

AGI - Le  imbarcazioni  della  Global Sumud Flotilla  sono arrivate a meno di 90 miglia dalle  coste di Gaza, entrando nella ' zona ad alto rischio ' in cui  Israele  in passato ha bloccato le  missioni umanitarie. "Saremo intercettati in  acque internazionali  e verremo probabilmente messi agli arresti", hanno riferito gli  attivisti, "si tratterebbe di un  atto illegale  perché si consuma in  acque internazionali. Seguiremo le regole d'ingaggio della  Sumud Flotilla  che prevedono la  resistenza passiva ". Decine di barche non identificate, si legge sui canali social degli attivisti, sono state avvistate dai militanti a bordo della missione Flotilla, giunta ormai a meno di 75 miglia dalle coste di Gaza. 🔗 Leggi su Agi.it

