Tensione sulla Flotilla navi circondate Tajani | Gli italiani andranno al porto di Ashdo

AGI - "Le imbarcazioni della @globalsumudflotilla stanno subendo un'intercettazione illegale. Le telecamere sono offline e le imbarcazioni sono state abbordate da personale militare. Stiamo lavorando attivamente per confermare la sicurezza e la situazione di tutti i partecipanti a bordo". Lo comunicano gli attivisti del Global Movement to Gaza Italia. Anche Action Aid lancia il suo allarme: "Sono in pericolo le vite dei volontari della Global Sumud Flottilla, che hanno subito l’abbordaggio da parte dell’esercito israeliano. Le navi civili cariche di aiuti umanitari sono state bloccate in acque internazionali a poche miglia da Gaza, un atto che rappresenta un’ennesima gravissima violazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tensione sulla Flotilla, navi circondate. Tajani: "Gli italiani andranno al porto di Ashdo...

