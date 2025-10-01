Tensione sulla Flotilla Iniziate le operazioni di abbordaggio Tajani | Ho chiesto a Is
AGI - Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono arrivate a meno di 90 miglia dalle coste di Gaza, entrando nella ' zona ad alto rischio ' in cui Israele in passato ha bloccato le missioni umanitarie. "Saremo intercettati in acque internazionali e verremo probabilmente messi agli arresti", hanno riferito gli attivisti, "si tratterebbe di un atto illegale perché si consuma in acque internazionali. Seguiremo le regole d'ingaggio della Sumud Flotilla che prevedono la resistenza passiva ". Decine di barche non identificate, si legge sui canali social degli attivisti, sono state avvistate dai militanti a bordo della missione Flotilla, giunta ormai a meno di 75 miglia dalle coste di Gaza. 🔗 Leggi su Agi.it
