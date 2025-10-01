Tennis Sinner vince l' Atp di Pechino

9.26 Jannik Sinner vince il 500 di Pechino superando in finale 6-2 6-2 lo statunitense Learner Tien (n.52 Atp). L'altoatesino risponde immediatamente ad Alcaraz, che ha vinto a Tokyo. Lo spagnolo n.1 del mondo non sarà però al 1000 di Shanghai, dove Sinner potrà quindi 'programmare' la risalita verso la vetta della classifica Atp. Partita abbastanza comoda per Sinner (concesse appena due opportunità break, non sfruttate, con 10 ace) che chiude in 1'14". E' il 21° titolo Atp della sua carriera, in 30 finali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

