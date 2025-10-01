Tennis Sinner e la cima dell’ATP | come cambia il ranking dopo il successo a Pechino

Jannik Sinner potrebbe presto tornare numero uno del ranking Atp e superare Carlos Alcaraz prima delle Atp Finals di Torino. Come? Il fuoriclasse spagnolo al momento ha 11540 punti in classifica, grazie alla vittoria centrata a Tokyo, mentre l’azzurro è salito a quota 10950 dopo il titolo vinto oggi, mercoledì 1 ottobre, a Pechino (leggi qui). La distanza tra i due è dunque minima, ma Jannik ha un vantaggio: a Shanghai, prossimo torneo a cui parteciperà, potrà sfruttare l’assenza di Alcaraz (costretto a fermarsi per risolvere il problema alla caviglia). Il numero uno al mondo perderà così i 200 punti dell’anno scorso, mentre Sinner avrà da difendere i 1000 punti del titolo vinto nel 2024. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

