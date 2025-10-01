Tennis concluso al Tennis Club Ca’ del Moro il trofeo Mechanic System

Al Tennis Club Ca’ del Moro al Lido di Venezia concluso il trofeo Mechanic System per giocatori di 4ª categoria, competizione diretta da Lorenzo Decol con la supervisione di Antonio Asquino.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayDavanti a tutti Stefano Boscolo del Tc Venezia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

