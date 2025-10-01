Tennis concluso al Tennis Club Ca’ del Moro il trofeo Mechanic System
Al Tennis Club Ca’ del Moro al Lido di Venezia concluso il trofeo Mechanic System per giocatori di 4ª categoria, competizione diretta da Lorenzo Decol con la supervisione di Antonio Asquino.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayDavanti a tutti Stefano Boscolo del Tc Venezia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: tennis - concluso
Tennis, concluso il 34esimo open a Motta di Livenza: vincono Hidalgo e Minzat
Tennis, concluso il 1° torneo al Solerò di Gaiarine: vincono Botter e Bolzan
Tennis, concluso a Scorzè l'Open maschile e femminile: i vincitori
YOUNG TOUR 2025 - GRAN FINALE A RECANATI Si è concluso al Circolo Tennis "Francesco Guzzini" di Recanati il Master Finale dello Young Tour 2025, con gli 8 migliori tennisti di ogni categoria in gara. RISULTATI MASTER FINALE: Under 10 Maschi - facebook.com Vai su Facebook
Tennis Club Faenza, una stagione da ricordare a lungo - È ormai tempo di bilanci per il Tennis Club Faenza, che dal punto di vista dei risultati sportivi mette in archivio la miglior stagione degli ultimi ... Si legge su corriereromagna.it
L'Atletico Rossanese Tennis Club chiude la stagione con un Torneo da applausi - Ma il Circolo guarda già al futuro: l’obiettivo è ampliare la propria attività continuando ad offrire agli appassionati uno s ... Secondo ecodellojonio.it