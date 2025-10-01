Le tendenze abiti da sposa per il 2026 si preannunciano scoppiettanti! A partire dai colori in tinta pastello, come il lavanda e il verde menta, che saranno i protagonisti assoluti del periodo. Non a caso, sostituiranno le nuances più tradizionali, alternando un’opzione rispetto al bianco o all’avorio. Tuttavia, ci sarà il ritorno del bianco optical, il quale sarà in voga, e super richiesto dalla maggior parte delle future spose. Invece, i tagli degli abiti si fanno più audaci. Il ritorno del corsetto, accompagnato da gonne ampie o a sirena, crea delle silhouette invidiabili, volte ad esaltare la figura femminile. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Tendenze abiti da sposa per il 2026: colori, tagli e tessuti