Temptation Island Rosario e Lucia tornano sui social | cosa hanno detto

Con l'arrivo di ottobre è terminato l'obbligo contrattuale dei protagonisti di Temptation Island. Rosario e Lucia tornano sui social tra ringraziamenti, ricordi e nuovi progetti da condividere con i fan. Rosario Guglielmi torna finalmente a parlare sui social dopo settimane di silenzio forzato. Con l'arrivo di ottobre, infatti, è terminato l'obbligo contrattuale che legava i partecipanti all'ultima edizione di Temptation Island. Dopo il grande successo estivo del docu-reality - che aveva convinto la produzione a mandare in onda due speciali anche a settembre - i protagonisti erano stati costretti a mantenere un profilo basso, evitando di riattivare i propri account. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island, Rosario e Lucia tornano sui social: cosa hanno detto

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Temptation Island, Antonio e Valentina: Il clamoroso retroscena sul lavoro per Maria De Filippi

Notizia improvvisa: Filippo Bisciglia, dopo 17 anni, si sono lasciati I due lo hanno comunicato con una storia su Instagram #mediaset #canale5 #tv #tvitaliana #Amici #MariaDeFilippi #TemptationIsland #filippobisciglia #pamelacamassa - facebook.com Vai su Facebook

Temptation Island (@TemptationITA) on X - X Vai su X

Temptation Island, Rosario e Lucia tornano sui social: cosa hanno detto - Rosario e Lucia tornano sui social tra ringraziamenti, ricordi e nuovi progetti da condividere con i f ... Come scrive movieplayer.it

Temptation Island, dopo Rosario è il turno di Andrea: Lucia racconta tutta la verità - La concorrente di “Temptation Island”, dopo aver smascherato Rosario Guglielmi; è passata al tentatore Andrea Marinelli. Segnala dailynews24.it