Templari | Nicolas Cage torna nel mistero con il film

Il ritorno di un franchise amatissimo come "Il mistero dei Templari" rappresenta sempre una grande attesa per gli appassionati di cinema d'avventura. Con numerosi aggiornamenti in corso, si prospetta una possibile nuova pellicola che riporterà Nicolas Cage nei panni dell'iconico protagonista Ben Gates. La produzione del terzo capitolo, ancora in fase di sviluppo, sta suscitando interesse e curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori. stato di avanzamento del progetto Il mistero dei Templari 3. aggiornamenti ufficiali sulla produzione. Secondo le dichiarazioni recenti del produttore Jerry Bruckheimer, il progetto "National Treasure 3" è ancora in corso e si sta avvicinando a una fase concreta.

