Tempesta su Odessa almeno nove morti
8.50 Una forte ondata di maltempo ha colpito la regione ucraina di Odessa, causando la morte di almeno 9 persone, fra cui un bambino. Lo riporta Ukrainska Pravda da fonti della Protezione civile. Soccorritori al lavoro per evacuare le persone e pompare l'acqua fuori dagli edifici. Tratte in salvo 362 persone. In 7 ore su Odessaè caduta la pioggia di due mesi, stimano le autorità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Violenta tempesta a Odessa, nove morti tra cui un bambino Una violenta tempesta ha causato la morte di almeno nove persone a Odessa, in Ucraina, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza.