Tegola Inter l' infortunio di Thuram è peggio del previsto | rischia un mese di stop

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli esami sul francese dopo il guaio con lo Slavia Praga: lesione al bicipite femorale sinistro. Contro la Cremonese ci sarà Bonny al suo posto, ma Marcus potrebbe stare fuori anche con Roma e Union St.-Gilloise in Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tegola inter l infortunio di thuram 232 peggio del previsto rischia un mese di stop

© Gazzetta.it - Tegola Inter, l'infortunio di Thuram è peggio del previsto: rischia un mese di stop

In questa notizia si parla di: tegola - inter

Tegola Inter, ha detto no: Chivu e Marotta nei guai

Juventus Inter, tegola Cambiaso: l’esterno squalificato potrebbe saltare il big match scudetto! Le ultime

Juventus-Inter, tegola per Tudor: Zhegrova ancora fuori per infortunio

tegola inter infortunio thuramTegola Inter, l'infortunio di Thuram è peggio del previsto: rischia un mese di stop - Contro la Cremonese ci sarà Bonny al suo posto, ma Marcus potrebbe stare fuori anche con Roma e Union S ... Si legge su msn.com

tegola inter infortunio thuramInter, Marcus Thuram si ferma per infortunio - L’Inter deve fare i conti con un nuovo problema fisico in questa stagione: Marcus Thuram ha svolto nel pomeriggio esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Lo riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Tegola Inter Infortunio Thuram