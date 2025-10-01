Tegola Inter l' infortunio di Thuram è peggio del previsto | rischia un mese di stop

Gli esami sul francese dopo il guaio con lo Slavia Praga: lesione al bicipite femorale sinistro. Contro la Cremonese ci sarà Bonny al suo posto, ma Marcus potrebbe stare fuori anche con Roma e Union St.-Gilloise in Champions.

Tegola Inter, ha detto no: Chivu e Marotta nei guai

Juventus Inter, tegola Cambiaso: l'esterno squalificato potrebbe saltare il big match scudetto! Le ultime

Juventus-Inter, tegola per Tudor: Zhegrova ancora fuori per infortunio

Tegola Inter, l'infortunio di Thuram è peggio del previsto: rischia un mese di stop - Contro la Cremonese ci sarà Bonny al suo posto, ma Marcus potrebbe stare fuori anche con Roma e Union S ...

Inter, Marcus Thuram si ferma per infortunio - L'Inter deve fare i conti con un nuovo problema fisico in questa stagione: Marcus Thuram ha svolto nel pomeriggio esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano.