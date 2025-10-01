Ted Lasso continua a dominare Apple TV cinque anni dopo il debutto di successo

La serie comedydrama di Apple TV+ che ha riscosso un enorme successo sin dal suo debutto, Ted Lasso, continua a mantenere un elevato livello di popolarità anche a cinque anni dalla prima messa in onda. Con una stagione 4 attualmente in fase di produzione e senza nuove uscite dal 2023, il fenomeno televisivo si conferma tra i contenuti più seguiti sulla piattaforma, attirando un pubblico vasto e fedele. prestazioni della serie su apple tv+. successo costante nel tempo. Ted Lasso si distingue come uno dei programmi più visti su Apple TV+, superando frequentemente altre produzioni originali come Severance, Silo e The Studio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ted Lasso continua a dominare Apple TV cinque anni dopo il debutto di successo

