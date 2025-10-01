Non è più una suggestione, né un orizzonte lontano. L'intelligenza artificiale è una tecnologia già radicata nei processi produttivi, nei piani industriali e persino nei servizi. Con conseguenze concrete. La via italiana all'algoritmo passa dalle scelte e dagli investimenti che i top player dell'industria e dell'innovazione stanno attuando, come emerso ieri all'evento organizzato a Milano da Il Giornale in collaborazione con il settimanale economico Moneta. In una tavola rotonda dedicata alla «Via italiana alla macchina intelligente», tavola alla quale hanno partecipato Amato Della Vecchia (responsabile Digital Innovation e Customer Experience di Poste Italiane), Dario Pagani (responsabile Digital & Information Technology di Eni e ceo di Eniquantic) e Pier Paolo Tamma (chief digital officer di Pirelli) si è parlato proprio di come le aziende leader stiano utilizzando l'intelligenza artificiale per generare valore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Tecnologia ormai radicata con effetti già concreti"