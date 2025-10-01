Tecnica e passione la scalata di Lorenzo Ambrosini nel mondo del trial
Tecnica, coraggio e mente lucida: a 18 anni il giovane atleta di Curno affronta la sfida dell’élite internazionale con un obiettivo chiaro: entrare tra i migliori 25 al mondo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: tecnica - passione
Gianluca Insolvibile e il metodo Nextworks: dalla passione tecnica all’ecosfera digitale
Tecnica, precisione e passione: applausi a San Damiano per le Frecce Tricolori
Intensità, tecnica e passione. Un momento di crescita dentro e fuori dal campo grazie ad Andrea Capobianco per i nostri ragazzi e per tutto il network giovanile. #FORZAJC - facebook.com Vai su Facebook
Tecnica e passione, la scalata di Lorenzo Ambrosini nel mondo del trial - Devi imparare a impostare la tattica giusta per superarlo, consapevole che dovrai farlo in un tempo ristretto per evitare di incappare in consegu ... Si legge su ecodibergamo.it