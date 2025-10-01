Tecnica e passione la scalata di Lorenzo Ambrosini nel mondo del trial

Ecodibergamo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tecnica, coraggio e mente lucida: a 18 anni il giovane atleta di Curno affronta la sfida dell’élite internazionale con un obiettivo chiaro: entrare tra i migliori 25 al mondo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

tecnica e passione la scalata di lorenzo ambrosini nel mondo del trial

© Ecodibergamo.it - Tecnica e passione, la scalata di Lorenzo Ambrosini nel mondo del trial

In questa notizia si parla di: tecnica - passione

Gianluca Insolvibile e il metodo Nextworks: dalla passione tecnica all’ecosfera digitale

Tecnica, precisione e passione: applausi a San Damiano per le Frecce Tricolori

tecnica passione scalata lorenzoTecnica e passione, la scalata di Lorenzo Ambrosini nel mondo del trial - Devi imparare a impostare la tattica giusta per superarlo, consapevole che dovrai farlo in un tempo ristretto per evitare di incappare in consegu ... Si legge su ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Tecnica Passione Scalata Lorenzo