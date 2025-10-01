Teatro Libero | in scena La scuola delle mogli di Molière con la regia di Cutino
Manipolazione, dominio, amore che diventa gabbia. “La scuola delle mogli” non è soltanto una commedia, ma una lente crudele che Molière rivolge contro un sistema che riduce la donna a oggetto da controllare.Con la produzione del teatro Libero, La scuola delle mogli segna l’anteprima della 58esima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
