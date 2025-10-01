Teatro Fenice Venezi incarica Bongiorno | Azioni contro chi diffonde falsità

Beatrice   Venezi, direttore musicale del teatro La Fenice di Venezia, è pronta ad adire le vie legali contro “coloro che non hanno esitato a diffondere gravissime falsità sul mio conto” e – secondo quanto si apprende – ha conferito apposito incarico all’avvocato Giulia Bongiorno. Giulia Bongiorno In una nota  Venezi  afferma: “Di fronte ad attacchi tanto violenti quanto infondati, i sacrifici quotidiani compiuti per costruire il mio percorso professionale e il rigore che mi ha sempre ispirato mi impongono di conferire mandato all’avvocato Giulia Bongiorno affinché valuti le azioni giudiziarie da intraprendere in sede civile e penale contro coloro che non hanno esitato a diffondere gravissime falsità sul mio conto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

