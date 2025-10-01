Teatro del Lido | al via da oggi la nuova stagione Tutto è possibile

Al via dal 1° ottobre la stagione 20252026 del Teatro del Lido TUTTO È POSSIBILE Teatro, musica, danza, spettacoli per bambine e bambini, laboratori, mostre Tra gli appuntamenti in programma: Danilo Rea in Piano Solo – tributo a Fabrizio De André, Stabat Mater regia di Luca Guadagnino, lo spettacolo Premio Ubu Via del Popolo di Saverio La Ruina I parte Ottobre – dicembre 2025 Illustrazione di Mariagiulia Colace Tutto è possibile è il claim che accompagna la nuova stagione 20252026 del Teatro del Lido di Ostia, al via dal 1° ottobre con un percorso di appuntamenti che spazia dal teatro, alla danza, alla musica, agli spettacoli per bambine e bambini fino ai laboratori e alle mostre, un’offerta culturale che incarna l’approccio pionieristico, pubblico e partecipativo del Teatro del Lido, da sempre spazio essenziale per la vita della città, in cui far emergere la potenza del Teatro come racconto del presente e testimonianza di una comunità che continua a riconnettere la scena al suo territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

