teatro a corciano le stelle della filarmonica

Il Teatro della Filarmonica si conferma uno dei cuori pulsanti della vita culturale di Corciano. Merito della nuova stagione 20252026, organizzata come di consueto dal Teatro Stabile dell’Umbria in sinergia con il Comune. "È un cartellone che parla a tutti e intreccia grandi maestri della scena italiana e nuove voci del teatro contemporaneo – dice l’assessore alla cultura Francesco Mangano –. Vogliamo offrire al nostro pubblico un viaggio che unisca memoria e attualità, leggerezza e profondità, tradizione e ricerca". Per il direttore del Tsu Nino Marino "contribuire con la stagione alla vita culturale di uno dei borghi più belli della regione significa custodire e rinnovare un patrimonio prezioso: quello di comunità che si ritrovano per vivere insieme la forza delle parole, dei gesti e delle storie che ci parlano di noi e del nostro tempo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

