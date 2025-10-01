teatri biblioteche e scuole il piccolo in trasferta fuori porta

Nutrire il dialogo. Col territorio. Un territorio denso di dialetti e complessità. Visto che in questo caso non si parla della sola Milano, dove la presenza del Piccolo è sempre più viva. Capillare. Ma di un orizzonte ampio, che coinvolge buona parte delle province lombarde. E infatti a supportare “Teatro Fuori Porta“ è di nuovo la Regione. Per un progetto che quest’anno (alla seconda edizione) propone 60 appuntamenti in 23 comuni: lezioni, laboratori, recital. Ad accompagnare verso una conoscenza divertita e meno superficiale del palcoscenico. "Iil Piccolo conferma e rilancia l’esperienza di Teatro Fuori Porta – sottolinea il direttore artistico Claudio Longhi – con una mappa delle aree coinvolte riplasmata rispetto all’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

