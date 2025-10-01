Taylor Swift sta vivendo uno dei momenti più straordinari della sua vita tra successi professionali e gioie personali. E ora, la popstar più amata del momento è pronta a sorprendere i fan con un nuovo album e un regalo speciale che farà battere forte i cuori dei suoi fan più accaniti. Dopo il trionfo cinematografico del suo Eras Tour, trasposto in un film-concerto che ha incantato milioni di spettatori, Taylor torna sul grande schermo con Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl. Un’esperienza esclusiva che porta i fan dietro le quinte, svelando dettagli inediti sulla cantante e sul suo attesissimo nuovo progetto in studio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Taylor Swift, i suoi segreti svelati in un documentario: dove e quando vederlo