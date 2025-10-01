Taylor Swift i suoi segreti svelati in un documentario | dove e quando vederlo
Taylor Swift sta vivendo uno dei momenti più straordinari della sua vita tra successi professionali e gioie personali. E ora, la popstar più amata del momento è pronta a sorprendere i fan con un nuovo album e un regalo speciale che farà battere forte i cuori dei suoi fan più accaniti. Dopo il trionfo cinematografico del suo Eras Tour, trasposto in un film-concerto che ha incantato milioni di spettatori, Taylor torna sul grande schermo con Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl. Un’esperienza esclusiva che porta i fan dietro le quinte, svelando dettagli inediti sulla cantante e sul suo attesissimo nuovo progetto in studio. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: taylor - swift
Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia
Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante
Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante
ARTISTE DEL MESE DI OTTOBRE: • Taylor Swift: il suo nuovo album, “The Life Of A Showgirl”, è in arrivo in tutti i negozi di dischi e nei digital store il 3 ottobre. • Demi Lovato: il suo nuovo album, “It’s Not That Deep”, è in arrivo in tutti i negozi di dischi e nei digi - facebook.com Vai su Facebook
Taylor Swift ha battuto un record, di nuovo https://rockol.it/news-754436/taylor-swift-record-album-spotify-life-showgirl… - X Vai su X
TAYLOR SWIFT in attesa del nuovo disco un documentario su ARTE.TV per spiegare il fenomeno - TV esplora carriera, successo e polarizzazione di un’icona globale. newsic.it scrive
Taylor Swift: il documentario che svela i segreti di un fenomeno culturale - TV arriva Effetto Taylor Swift: il documentario che racconta l’ascesa e l’impatto culturale della popstar. Da msn.com