Taylor Swift i suoi segreti svelati in un documentario | dove e quando vederlo

Dilei.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taylor Swift sta vivendo uno dei momenti più straordinari della sua vita tra successi professionali e gioie personali. E ora, la popstar più amata del momento è pronta a sorprendere i fan con un nuovo album e un regalo speciale che farà battere forte i cuori dei suoi fan più accaniti. Dopo il trionfo cinematografico del suo Eras Tour, trasposto in un film-concerto che ha incantato milioni di spettatori, Taylor torna sul grande schermo con Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl. Un’esperienza esclusiva che porta i fan dietro le quinte, svelando dettagli inediti sulla cantante e sul suo attesissimo nuovo progetto in studio. 🔗 Leggi su Dilei.it

taylor swift i suoi segreti svelati in un documentario dove e quando vederlo

© Dilei.it - Taylor Swift, i suoi segreti svelati in un documentario: dove e quando vederlo

In questa notizia si parla di: taylor - swift

Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia

Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante

Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante

TAYLOR SWIFT in attesa del nuovo disco un documentario su ARTE.TV per spiegare il fenomeno - TV esplora carriera, successo e polarizzazione di un’icona globale. newsic.it scrive

taylor swift suoi segretiTaylor Swift: il documentario che svela i segreti di un fenomeno culturale - TV arriva Effetto Taylor Swift: il documentario che racconta l’ascesa e l’impatto culturale della popstar. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Taylor Swift Suoi Segreti