Taylor Swift Annalisa Tiziano Ferro Florence And The Machine tra gli album più attesi nel mese di ottobre 2025

C’è grandissima attesa per gli album in uscita nel mese di ottobre 2025 che già dai primi giorni infuocheranno il mercato musicale nazionale ed internazionale, nel quale ogni settimana sarà segnata da dischi attesissimi. Taylor Swift – The Life Of A Showgir l (3 ottobre): All eyes sono tutti su di lei, che ha annunciato l’arrivo del dodicesimo lavoro in studio nel corso del suo intervento al podcast del futuro marito Travis Kelce e del fratello Jason, New Heights. La notizia arrivava a seguito di un countwodn sul sito ufficiale fatto partire i il 12 agosto 2025 alle 12. Il nuovo album che segue The Tortured Poets Department del 2024, prima della sua release ha già siglato un record, divenendo il disco con più pre-save su Spotify. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift, Annalisa, Tiziano Ferro, Florence And The Machine tra gli album più attesi nel mese di ottobre 2025

In questa notizia si parla di: taylor - swift

Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia

Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante

Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante

ARTISTE DEL MESE DI OTTOBRE: • Taylor Swift: il suo nuovo album, “The Life Of A Showgirl”, è in arrivo in tutti i negozi di dischi e nei digital store il 3 ottobre. • Demi Lovato: il suo nuovo album, “It’s Not That Deep”, è in arrivo in tutti i negozi di dischi e nei digi - facebook.com Vai su Facebook

Taylor Swift ha battuto un record, di nuovo https://rockol.it/news-754436/taylor-swift-record-album-spotify-life-showgirl… - X Vai su X

MTV EMAs, Taylor Swift nell’Olimpo, Annalisa Best Italian Act. Busta Rhymes Global Icon - MTV European Music Awards, la 30ma edizione è all’insegna delle cantautrici: Taylor Swift è nell’Olimpo, ma ci sono anche Tyla, Raye e Annalisa, premiata Best Italian Act. Lo riporta tg24.sky.it

Taylor Swift batte Beyonce e Annalisa regina d'Italia: Mtv Ema 2024 che spettacolo! - La pop star americana Taylor Swift ha vinto quattro premi agli Mtv European Music Awards domenica sera, oscurando molti dei più grandi nomi del settore alla cerimonia di Manchester. Come scrive affaritaliani.it