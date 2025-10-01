Taxi Bologna priorità a donne e disabili | ecco il patto tra cooperative
Bologna, 1 ottobre 2025 – Le clienti donne che richiedono un taxi nelle ore notturne avranno la priorità. In più, le due cooperative di tassisti collaboreranno per rispondere alle chiamate per taxi attrezzati per persone con disabilità. Ecco l’accordo tra Comune, Cat e Cotabo, che prevede l’introduzione di nuove misure per migliorare l’accessibilità del servizio dedicato all’ utenza femminile e ai fruitori con disabilità. Come migliora il servizio. Da oggi, se una delle due cooperative non ha a disposizione un mezzo attrezzato per rispondere alla chiamata di un utente, può attivare un sistema di collaborazione diretto che permette di estendere la ricerca anche alla flotta dell'altra cooperativa, attraverso un canale dedicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
