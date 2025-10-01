Montefelcino (Pesaro), 1 ottobre 2025 – “Non sarà un’annata da ricordare per il tartufo”. A smorzare gli animi sulla raccolta del prezioso tubero che inizia ufficialmente oggi è un tartufaio da cinque generazioni, Silvano Petreti, un vero ‘custode del bosco’. Ultimamente infatti era circolato un generale ottimismo su questa annata. “Sarà una stagione del tartufo bianco sicuramente migliore dello scorso anno, ma non facciamo salti di gioia: per avere una buona presenza di tartufo, non conta la pioggia, che a volte stressa le piante, ma la neve e le gelate invernali. Intanto bisogna ribadire che i cambiamenti climatici non giovano: un tempo la neve scendeva copiosa d’inverno, penetrava nel terreno e con le gelate lo rendeva soffice, mentre le piogge, specie quelle brevi, compattano il terreno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tartufi, stagione così così: “Fiere a ottobre? Precoci”