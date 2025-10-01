Taranto polizia | arriva Serpico Nuovo capo della squadra mobile
Il Vice Questore dottor Antonio Serpico, 44 anni originario di Napoli, laureato in giurisprudenza, è entrato nella Polizia di Stato nel 2009. Il suo primo incarico direttivo al Reparto Mobile di Bari per essere destinato nel 2017 alla Squadra Mobile di Napoli, rivestendo numerosi incarichi tra i quali la direzione della Sezione Falchi, della Sezione di Criminalità Straniera, Antirapina, Antidroga, Minori e fasce deboli e Criminalità organizzata della provincia napoletana. Da oggi 1°ottobre riveste l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile di Taranto. L'articolo Taranto, polizia: arriva Serpico Nuovo capo della squadra mobile proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
