Tanto cambiata Grande Fratello che fine ha fatto e com’è oggi Mascia Ferri | la nuova vita

Era il 2001 quando Mascia Ferri entrava nella Casa del Grande Fratello, la seconda edizione del reality che lanciò personaggi destinati a restare a lungo nel cuore del pubblico. Allora aveva 28 anni, energia travolgente e un carattere diretto che la resero ben presto una delle protagoniste più amate dal pubblico, tanto da essere considerata da molti la “vincitrice morale” di quell’edizione, conclusa con il trionfo di Flavio Montrucchio. A distanza di oltre vent’anni, la 52enne ravennate racconta al Corriere della Sera come è cambiata la sua vita. Subito dopo la fine del programma, Mascia aveva vissuto una storia d’amore con Alessandro Lukacs, conosciuto proprio all’interno della Casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: tanto - cambiata

Sinner: "Cincinnati è cambiata tanto. E alla prima partita..."

Tv Blog ha intervistato Fabio Canino, uno dei volti più amati del programma Ballando con le stelle. Canino ha voluto dire la sua sull'evoluzione della TV: "La televisione è cambiata tanto e ha perso anche il coraggio. Prima c’erano canali – Rai Uno e Canale 5 - facebook.com Vai su Facebook

Torna #Blanca ma la troveremo molto cambiata.... da lunedì su @Rai1 Ne abbiamo parlato con @ChiaraGiannetta e @giuseppezeno12 - X Vai su X

Grande Fratello, pagelle: Simona Ventura cambia passo (9), Ascanio Pacelli già punge (7) - Promossi e bocciati e top e flop della prima puntata della venticinquesima edizione del più longevo reality della tv italiana:: le pagelle del Grande Fratello di lunedì 29 settembre. Segnala libero.it

Grande Fratello, l’opinione di Isa sulla puntata d’esordio del reality targato Simona Ventura - Guardate, io non lo so se ci sia solo bisogno di speranza e quindi ci si attacchi ad ogni scintillio di luce, non so se da qui ad un me ... Secondo isaechia.it