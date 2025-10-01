Tanta gastronomia e le migliori hit anni ' 80 per la Festa della birra di San Giorgio
Sabato 4 ottobre al Bar Aurora di San Giorgio si celebra la festa della birra. Musica e intrattenimento si aprono alle 19 con l'apertura dello stand gastronomico che proporrà piadina porchetta, salsiccia, hot dog, patatine fritte e fiumi di birra. Poi, alle 21, si balla sulle hit anni '70, '80 e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Sala si fa 'di strada' con un weekend di teatro aereo, musica live e tanta gastronomia
LA NOTTE DEI MISTERI Mostri e fantasmi nelle vie del borgo Ma anche Musica, Animazioni e tanta Gastronomia per tutti i gusti. Nel Centro storico di Città Sant’Angelo Venerdì 31 Ottobre 2025 a partire dalle ore 18:00 fino a notte Speciale: “El dia de los - facebook.com Vai su Facebook