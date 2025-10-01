U na sparatoria al Louvre, una choccante verità e bisticci sentimentali nella nuova puntata di Occhi di gatto, questa sera su Rai 2 alle 21.20. Quentin è vicino a scoprire l’identità delle ladre francesi ma uno sparo nel buio mette la sua vita in pericolo. Alexia litiga con Lili perché non ha il coraggio di fare outing con i suoi genitori. Le Chamade riescono finalmente a impossessarsi della scheda di memoria. La prima stagione della serie tratta dal noto cartone animato giapponese è disponibile in streaming su Raiplay. Cristina D’Avena fa sognare Sanremo con le sigle cult dei cartoni animati X Leggi anche › Continua la vendetta sorelle Chamade: su Rai 2 la seconda puntata di “Occhi di gatto” Occhi di gatto: anticipazioni e trama puntata del 1 Ottobre su Rai 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tamara, Sylia e Alexia riusciranno a rubare il prezioso quadro?