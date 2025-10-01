Tale madre tale figlia Matilde 18 anni per la prima volta in passerella | segue le orme della famosa mamma

Parigi ha vissuto una delle giornate più attese della Paris Fashion Week 2025: sul calendario era infatti segnato l’appuntamento con Christian Dior. La storica Maison francese ha presentato la collezione femminile per la PrimaveraEstate 2026, confermando ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama mondiale della moda. Lo show, che ha illuminato il terzo giorno della settimana parigina, ha segnato il debutto femminile del nuovo Direttore creativo Jonathan Anderson, già protagonista a luglio con la sua prima prova per Dior Uomo. Il contesto non poteva essere più competitivo: nei giorni precedenti avevano già sfilato altri grandi nomi con importanti novità, dai nuovi esordi di Simone Bellotti da Jil Sander a Dario Vitale da Versace, fino a Louise Trotter da Bottega Veneta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it