Tajani | attivisti Italia saranno espulsi

Servizitelevideo.rai.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

21.48 "I militari israeliani stanno rispettando gli accordi che avevano preso con noi. Ci sarà un lento viaggio verso il porto di Ashdod, dove gli attivisti rimarranno per un paio di giorni. Poi dovrebbero essere tutti espulsi e accompagnati in Europa con un volo speciale". Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Tajani, a proposito dell'abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani in acque internazionali. L'ambasciata e il consolato garantiranno l'assistenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

