Tajani attacca | Il centrosinistra non esiste più Pd M5s e Avs sono tre fotocopie – Video

Dal palco di Lamezia Terme, dove il centrodestra è sceso in piazza per la ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria, il vicepremier Antonio Tajani detta la strategia di Forza Italia: “Noi dobbiamo andare a prendere i voti che si sono liberati dalla sinistra, perché il centrosinistra non esiste più. Esiste solo la sinistra. Pd, M5S e Avs sono tre fotocopie”. Questo l’attacco del ministro, che ha proseguito: “I tanti elettori ex socialisti, ex democristiani che votavano per la sinistra non hanno più casa. È giunto il tempo di dire che oggi un centro c’è e si chiama Forza Italia, elemento determinante nel centrodestra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
