Taiwan Trump minaccia | 50% produzione chip passi agli Usa sennò stop protezione contro Cina parlamentare Yu-chen | È sabotaggio non cooperazione
L'amministrazione Usa ha chiesto a Taipei che il 50% della produzione dei semiconduttori passi in territorio statunitense, preoccupata della dipendenza dai chip taiwanesi. In cambio, la protezione contro la Cina L'amministrazione del Presidente Usa Trump sta facendo pressione affinché Taiwan.
Trump minacciò Putin e Xi Jinping di bombardare Mosca e Pechino, il tycoon nel 2024: "Se andate in Ucraina e Taiwan non avrò altra scelta" - AUDIO
Fentanyl, tech e Taiwan: cosa bolle nei colloqui fra Trump e Cina sui dazi
Chiusi i colloqui tra Usa e Cina: "Tregua da prolungare, ma deciderà Trump". E scoppia il caso Taiwan
Usa-Cina: Xi chiede a Trump l’opposizione pubblica all’indipendenza di Taiwan in cambio di un accordo commerciale - X Vai su X
Il presidente cinese Xi vuole che Trump si schieri contro l'indipendenza di Taiwan - facebook.com Vai su Facebook
Taiwan rifiuta l'offerta di Trump: "Non produrremo il 50% dei chip negli Usa" - Taiwan "non accetterà" di produrre il 50% dei propri semiconduttori negli Stati Uniti, ha affermato il principale negoziatore tariffario dell'isola, mentre Washington esercita pressioni su Taipei affi ...
Chip di Taiwan, gli Stati Uniti vogliono prendersi metà della produzione dell'isola - Il segretario al Commercio americano ha detto di voler trasferire il 50% del settore in patria.