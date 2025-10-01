Taiwan Trump minaccia | 50% produzione chip passi agli Usa sennò stop protezione contro Cina parlamentare Yu-chen | È sabotaggio non cooperazione

Ilgiornaleditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione Usa ha chiesto a Taipei che il 50% della produzione dei semiconduttori passi in territorio statunitense, preoccupata della dipendenza dai chip taiwanesi. In cambio, la protezione contro la Cina L'amministrazione del Presidente Usa Trump sta facendo pressione affinché Taiwan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

taiwan trump minaccia 50 produzione chip passi agli usa senn242 stop protezione contro cina parlamentare yu chen 200 sabotaggio non cooperazione

© Ilgiornaleditalia.it - Taiwan, Trump minaccia: "50% produzione chip passi agli Usa, sennò stop protezione contro Cina", parlamentare Yu-chen: "È sabotaggio, non cooperazione"

In questa notizia si parla di: taiwan - trump

Trump minacciò Putin e Xi Jinping di bombardare Mosca e Pechino, il tycoon nel 2024: "Se andate in Ucraina e Taiwan non avrò altra scelta" - AUDIO

Fentanyl, tech e Taiwan: cosa bolle nei colloqui fra Trump e Cina sui dazi

Chiusi i colloqui tra Usa e Cina: "Tregua da prolungare, ma deciderà Trump". E scoppia il caso Taiwan

Taiwan rifiuta l'offerta di Trump: "Non produrremo il 50% dei chip negli Usa" - Taiwan "non accetterà" di produrre il 50% dei propri semiconduttori negli Stati Uniti, ha affermato il principale negoziatore tariffario dell'isola, mentre Washington esercita pressioni su Taipei affi ... Secondo affaritaliani.it

taiwan trump minaccia 50Chip di Taiwan, gli Stati Uniti vogliono prendersi metà della produzione dell'isola - Il segretario al Commercio americano ha detto di voler trasferire il 50% del settore in patria. Si legge su wired.it

Cerca Video su questo argomento: Taiwan Trump Minaccia 50