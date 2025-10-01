Taiwan Trump minaccia | 50% produzione chip passi agli Usa sennò stop protezione contro Cina parlamentare Yu-chen | È sabotaggio non cooperazione

L'amministrazione Usa ha chiesto a Taipei che il 50% della produzione dei semiconduttori passi in territorio statunitense, preoccupata della dipendenza dai chip taiwanesi. In cambio, la protezione contro la Cina L'amministrazione del Presidente Usa Trump sta facendo pressione affinché Taiwan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

