Taglio del nastro per la nuova palazzina di AcegasApsAmga

Padovaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il taglio del nastro avvenuto oggi primo ottobre alla presenza del sindaco di Padova Sergio Giordani e delle autorità locali, AcegasApsAmga ha inaugurato la nuova palazzina ristrutturata di corso Stati Uniti, che consente alla multiutility di concentrare in un unico grande polo a Padova tutto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: taglio - nastro

Fiumicino, taglio del nastro per la “Spiaggia per tutti”

Eccellenze lucchesi. Taglio del nastro per “Extra Lucca“ e l’olio di alta qualità

Taglio del nastro e soprattutto 34 nuovi posti di lavoro

taglio nastro nuova palazzinaAeroporti di Puglia: taglio del nastro per la nuova palazzina uffici a Bari - Taglio del nastro per la nuova Palazzina Uffici di Aeroporti di Puglia all'aeroporto di Bari, realizzata riqualificando l’ex palazzina operativa ... Riporta travelquotidiano.com

taglio nastro nuova palazzinaAmpliamento e restauro nelle sedi universitarie: doppio taglio del nastro a Ravenna - Anche in questo caso, dopo l’accoglienza delle autorità e il taglio del nastro, hanno portato i loro saluti ... Si legge su ravenna24ore.it

Cerca Video su questo argomento: Taglio Nastro Nuova Palazzina