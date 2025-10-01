Taglio del nastro per il nuovo bike park di Santa Sofia un' opera da 335mila euro

Forlitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taglio del nastro per il nuovo bike park di Santa Sofia, che verrà inaugurato sabato 4 ottobre alle 15.30. “Il progetto complessivo, redatto dal geometra Samuel Grifoni, ha visto la realizzazione di due piste, una in terra e una in cementoasfalto oltre a sottoservizi, illuminazione, recinzione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: taglio - nastro

Fiumicino, taglio del nastro per la “Spiaggia per tutti”

Eccellenze lucchesi. Taglio del nastro per “Extra Lucca“ e l’olio di alta qualità

Taglio del nastro e soprattutto 34 nuovi posti di lavoro

Nuovo info point bike realizzato a San Claudio - Taglio del nastro per il nuovo info point bike di San Claudio a Corridonia realizzato con i fondi Gal Sibilla... Secondo ilrestodelcarlino.it

La Spezia, taglio del nastro per il nuovo centro polivalente di Cadimare - La Spezia – Taglio del nastro per il nuovo centro polivalente di Cadimare, quartiere della Spezia che sorge nella zona di ponente della città. Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Taglio Nastro Nuovo Bike