Taglio degli educatori Cgil Cisl e Uil | Colpe scaricate sui dipendenti? In Comune a Forlimpopoli clima tossico da anni

Forlitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' finito al centro del consiglio comunale di Forlimpopoli la vicenda del taglio delle ore degli educatori di sostegno, pagati dal Comune, all'interno dell'istituto comprensivo del comune artusiano. I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl intervengono dopo le dichiarazioni emerse sulla vicenda. In. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: taglio - educatori

Taglio delle ore degli educatori per gli studenti con difficoltà, Cgil, Cisl e Uil chiedono di incontrare il Comune

taglio educatori cgil cislForlimpopoli, allarme dei sindacati sui tagli degli educatori a scuola - Le organizzazioni confederali chiedono un incontro all’amministrazione comunale "Servono chiarezza e soluzioni". Lo riporta msn.com

Umberto I di Roma. Ecco la delibera sul fabbisogno di personale. Ma per Cgil, Cisl e Uil è ben al di sotto delle necessità - 950 infermieri, 515 oss e 104 tecnici di laboratorio, solo per citare alcune professionalità. quotidianosanita.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Taglio Educatori Cgil Cisl