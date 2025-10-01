Taglio degli educatori Cgil Cisl e Uil | Colpe scaricate sui dipendenti? In Comune a Forlimpopoli clima tossico da anni

E' finito al centro del consiglio comunale di Forlimpopoli la vicenda del taglio delle ore degli educatori di sostegno, pagati dal Comune, all'interno dell'istituto comprensivo del comune artusiano. I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl intervengono dopo le dichiarazioni emerse sulla vicenda. In. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: taglio - educatori

Taglio delle ore degli educatori per gli studenti con difficoltà, Cgil, Cisl e Uil chiedono di incontrare il Comune

Forlimpopoli, allarme dei sindacati sui tagli degli educatori a scuola - Le organizzazioni confederali chiedono un incontro all’amministrazione comunale "Servono chiarezza e soluzioni". Lo riporta msn.com

